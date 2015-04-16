Рэпер A$AP Rocky анонсировал альбом At.Long.Last.A$AP

Фото: facebook.com/asaprocky

Рэпер A$AP Rocky анонсировал выход альбома At.Long.Last.A$AP. Пластинку планируется выпустить в течение месяца, говорится на FactMag.

Судя по анонсу релизов на HITS Daily Double, альбом может выйти уже 12 мая.

Ранее A$AP Rocky выложил в сеть песню M's с будущего альбома. На данный момент известны еще два трека, который войдут в альбом - Lord Pretty Flacko Jodye 2 (набравший на Youtube больше 4 миллионов просмотров) и Multiply.

A$AP Rocky - участник группировки A$AP Mob и рэп-продюсер под никнеймом Lord Flacko. В августе 2011 года в сети появился сингл - участник группировки A$AP Mob и рэп-продюсер под никнеймом Lord Flacko. В августе 2011 года в сети появился сингл Peso , вошедший в скором времени в плей-лист крупнейшей радиостанции Нью-Йорка "Hot 97". После выхода клипов "Peso" и "Purple Swag" A$AP Rocky подписал контракт с "Sony/RCA" на три миллиона долларов. Его дебютный альбом Long.Live.A$AP вышел в 2013 году.



