Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта 2015, 13:30

Культура

Рэп-группа "Кровосток" объявила дату релиза альбома "Ломбард"

Участники группы "Кровосток". Фото: Официальная группа в Facebook

Новый альбом группы "Кровосток" под названием "Ломбард" выйдет 6 марта. Презентация пластинки пройдет 21 марта в клубе Yotaspace. Об этом музыканты сообщили в своих группах в Facebook.

Все три ранее вышедшие сингла - "Секс Это", "Череповец" и "Ногти" - войдут в релиз. Предзаказ альбома можно сделать на iTunes и Google Play. Звучание новых треков стало более электронное, близко к трэпу с его стрекочущей перкуссией. Что же до текстов, то здесь все по-старому: секс, наркотики и криминал.

(18+)
[html][/html]

"Кровосток" - московская рэп-группа, основанная в 2004 году. Ее направление характеризуется как "художественный гангста-рэп", а главный действующий персонаж - бандит из 90-х. Манера исполнения песен - монотонная нецензурная лирика. И это при том, что участники коллектива относятся скорее к творческой интеллигенции.
Рэп музыка YotaSpace Кровосток

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика