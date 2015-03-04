Рэп-группа "Кровосток" объявила дату релиза альбома "Ломбард"

Участники группы "Кровосток". Фото: Официальная группа в Facebook

Новый альбом группы "Кровосток" под названием "Ломбард" выйдет 6 марта. Презентация пластинки пройдет 21 марта в клубе Yotaspace. Об этом музыканты сообщили в своих группах в Facebook.

Все три ранее вышедшие сингла - "Секс Это", "Череповец" и "Ногти" - войдут в релиз. Предзаказ альбома можно сделать на iTunes и Google Play. Звучание новых треков стало более электронное, близко к трэпу с его стрекочущей перкуссией. Что же до текстов, то здесь все по-старому: секс, наркотики и криминал.

(18+)

