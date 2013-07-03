Рэпер Kanye West провозгласил себя богом на новом альбоме

"Афиша": Новый диск Kanye West появился в продаже в Москве

На днях увидела свет самая громкая музыкальная новинка лета - альбом Kanye West "Yeezus". Сам диск, изданный без обложки, выглядит как пустая CD болванка в стандартной прозрачной упаковке. Пластинка уже находится на первом месте хит-парадов Англии, США и еще пяти стран. Впрочем, ничего другого и не приходилось ожидать от главного рэпера современности, который на свежем альбоме провозглашает: "Я - бог!". Диск уже можно найти и на столичных прилавках.

Интересно не только оформление диска, но и его PR кампания. На нескольких зданиях в разных городах мира неожиданно появлялось лицо Kanye West, который читал свои новые треки. Артист решил явиться своим слушателям внезапно, как некая неземная сущность. На божественное происхождение артиста указывает и название новой пластинки - "Yeezus". Это смесь детского прозвища музыканта с именем "Иисус".

Альбом получился мрачным и минималистским. За две недели до выхода пластинки Kanye West позвонил культовому продюсеру Рику Рубину, который был занят работой с группой Black Sabbath, и сказал: "У тебя есть две недели! Переделай мне аранжировки, как надо". Рубин признается, что с такими требованиями он бы послал любого другого музыканта, но тут пришлось временно отодвинуть Black Sabbath.

Kanye West - американский рэпер. Свой дебютный альбом The College Dropout он выпустил в 2004 году. Всего у музыканта шесть альбомов, которые получили множество наград, включая 14 премий "Грэмми". Пятая пластинка My Beautiful Dark Twisted Fantasy стала фаворитом музыкальных критиков и была признана лучшим рэп-альбомом 2011 года.