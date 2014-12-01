Форма поиска по сайту

01 декабря 2014, 11:35

Культура

Рэп-группировка Wu-Tang Clan выпустила первый за семь лет альбом

Обложка альбома "A Better Tomorrow"

Легендарный хип-хоп коллектив Wu-Tang Clan выпустил первый за семь лет альбом "A Better Tomorrow", приуроченный к 20-летию группы. Рэперы работали над пластинкой с 2011 года, и большинство треков были спродюсированы RZA, одним из девяти участников группы.

Шестой по счету альбом Wu-Tang Clan выйдет на лейбле Warner Bros. Records 2 декабря, а сейчас он доступен на iTunes. Всего в альбом вошли 15 песен.

Напомним, в мае Wu-Tang Clan выпустили альбом "Once Upon A Time In Shaolin" в единственном экземпляре и поместили его в сувенирную коробку, которая будет путешествовать по музеям, галереям и фестивалям. Секретные композиции можно будет послушать лишь во время тура, заплатив от 30 до 50 долларов. Причем всех слушателей будут проверять на наличие записывающих устройств, чтобы музыку не "слили" в сеть.

Группа Wu-Tang Clan была основана в 1992 году в Нью-Йорке, и изначально в нее входили 10 человек.Wu-Tang Clan получили признание в 1993 году, после выхода сингла Protect Ya Neck. В 2004 году погиб один из основателей группы, Ol' Dirty Bastard.

Всего на счету у коллектива шесть студийных альбомов.

Название группы произошло от Удан (или Wu-Tang) - гор в провинции Хубэй в Китае, являющихся центром китайских боевых искусств.

Главное

