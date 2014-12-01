Рэп-группировка Wu-Tang Clan выпустила первый за семь лет альбом

Обложка альбома "A Better Tomorrow"

Легендарный хип-хоп коллектив Wu-Tang Clan выпустил первый за семь лет альбом "A Better Tomorrow", приуроченный к 20-летию группы. Рэперы работали над пластинкой с 2011 года, и большинство треков были спродюсированы RZA, одним из девяти участников группы.

Шестой по счету альбом Wu-Tang Clan выйдет на лейбле Warner Bros. Records 2 декабря, а сейчас он доступен на iTunes. Всего в альбом вошли 15 песен.

Напомним, в мае Wu-Tang Clan выпустили альбом "Once Upon A Time In Shaolin" в единственном экземпляре и поместили его в сувенирную коробку, которая будет путешествовать по музеям, галереям и фестивалям. Секретные композиции можно будет послушать лишь во время тура, заплатив от 30 до 50 долларов. Причем всех слушателей будут проверять на наличие записывающих устройств, чтобы музыку не "слили" в сеть.

