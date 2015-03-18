Форма поиска по сайту

18 марта 2015, 16:50

Стадион в Раменском закроют до приведения поля в порядок

Фото: ТАСС

Стадион в Раменском не сможет принимать матчи чемпионата России до тех пор, пока поле на нем не приведут в порядок. Об этом рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин, сообщает пресс-служба организации.

По словам Прядкина, поле проверит комиссия, оно будет закрыто до тех пор, пока инспекторы не убедятся в возможности проведения на стадионе матчей лиги.

Напомним, что после встречи 19-го тура чемпионата России между "Торпедо" и "Зенитом", игроки каждой из команд жаловались на отвратительный газон. Поединок завершился вничью – 1:1.

РФПЛ извинилась перед командами за то, что им пришлось играть на столь плохо подготовленном поле.

Таким образом, ближайшие домашние матчи "Торпедо", скорее всего, состоятся в Москве.

