10 февраля 2016, 15:27

Аэропорт Раменское переименуют в Жуковский

Аэропорт Раменское будет переименован в Жуковский. Это название он может получить уже к моменту официального открытия в марте этого года.

"На данный момент аэропорт согласно документам носит название "Раменское", однако уже запущена процедура по его переименованию в "Жуковский". Планируем открыть уже под названием "Жуковский", – цитирует ТАСС пресс-секретаря аэропорта Наталью Смирнову.

Напомним, при строительстве объекта использовалось проектное название – "Рампорт". Новое название было выбрано по итогам проведенных администрацией городского округа Жуковский социологического опроса и голосования в соцсетях. Таблички с новым названием уже заказаны.

Соглашение о строительстве аэропорта на месте аэродрома Раменское в подмосковном Жуковском правительство Московской области подписало с корпорацией "Ростех" в августе 2014 года.

Предполагается, что пассажиропоток аэропорта будет расти постепенно и в конечном итоге составит 20 миллионов пассажиров в год. По оценке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, новый аэропорт создаст порядка 10 тысяч рабочих мест.

