Мужчину задержали в Раменском районе за хранение героина

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В поселке Ильинское Раменского района за хранение наркотиков задержан мужчина. У 40-летнего жителя Люберецкого района обнаружено и изъято два спичечных коробка с героином, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МВД по Московской области.

Всего изъято 12,8 грамма запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов".

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на востоке столицы полицейские задержали подозреваемого в хранении более 200 граммов наркотиков. В ходе личного досмотра у 26-летнего безработного уроженца одного из бывших государств СНГ было обнаружено и изъято несколько свертков с веществом неизвестного происхождения, а также 45 таблеток.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что подозреваемый хранил наркотическое вещество - гашиш, массой 100 граммов, порошкообразное вещество - амфетамин, массой 100 граммов, 45 психотропных таблеток "экстази", а также 2 грамма растительного наркотика - марихуаны.