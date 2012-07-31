Московские железные дороги готовят к масштабной модернизации

ИТАР-ТАСС

ОАО "РЖД" приступило к масштабной работе по модернизации Московского транспортного узла. Как сообщает пресс-служба компании, в настоящий момент ведется подготовка к реализации трех проектов реконструкции - Малого кольца Московской железной дороги, одного из участков Большого Московского окружного кольца и участка Домодедово.

На сегодня готова рабочая документация первоочередного участка МКЖД Пресня — Канатчиково. В июне из федерального бюджета на реализацию проекта выделено 8,3 миллиарда рублей, объявлен конкурс по выбору подрядной организации. Протяженность данного участка составит 9 км, на нем будут построены 4 транспортно-пересадочных узла и 2 остановочных пункта. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на второй квартал 2014 года. Московская кольцевая железная дорога ежегодно будет перевозить более 250 миллионов пассажиров. Ежесуточно на ней будет курсировать 100 пар электропоездов с интервалами в часы "пик" до 5 минут.

В этом году ОАО "РЖД" также планирует завершить разработку проектной документации и начать работы на участке Большого Московского окружного кольца 81 км - Дмитров - Икша – Поварово. Часть документации по станциям Наугольный, Желтиково, Костино, Иванцево и перегону Поварово – Белый Раст уже готова. Финансирование из федерального бюджета на 2012 год составит 1,4 миллиардов рублей. В результате будет организовано движение поездов весом до 6 тысяч тонн на участке от станции Орехово-Зуево до станции Бекасово-Сортировочное Большого Московского окружного кольца. Реконструкцию планируется завершить в 2015 году.

Кроме того, в связи с реконструкцией аэропорта "Домодедово" и планируемым увеличением потока пассажиров к 2020 году практически вдвое возникнет необходимость реконструкции данного участка железной дороги. Здесь будут проложены дополнительные главные пути, и увеличится частота рейсов "аэроэкспрессов" с 30 до 58 пар.

Как отмечают в ОАО "РЖД", работы по усилению железнодорожной инфраструктуры в Москве были запланированы "Стратегией развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года", однако из-за отсутствия финансирования их откладывали.