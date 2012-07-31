Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

31 июля 2012, 11:54

Московские железные дороги готовят к масштабной модернизации

РЖД транспортно-пересадочные узлы аэроэкспрессы

ИТАР-ТАСС

ОАО "РЖД" приступило к масштабной работе по модернизации Московского транспортного узла. Как сообщает пресс-служба компании, в настоящий момент ведется подготовка к реализации трех проектов реконструкции - Малого кольца Московской железной дороги, одного из участков Большого Московского окружного кольца и участка Домодедово.

На сегодня готова рабочая документация первоочередного участка МКЖД Пресня — Канатчиково. В июне из федерального бюджета на реализацию проекта выделено 8,3 миллиарда рублей, объявлен конкурс по выбору подрядной организации. Протяженность данного участка составит 9 км, на нем будут построены 4 транспортно-пересадочных узла и 2 остановочных пункта. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на второй квартал 2014 года. Московская кольцевая железная дорога ежегодно будет перевозить более 250 миллионов пассажиров. Ежесуточно на ней будет курсировать 100 пар электропоездов с интервалами в часы "пик" до 5 минут.

В этом году ОАО "РЖД" также планирует завершить разработку проектной документации и начать работы на участке Большого Московского окружного кольца 81 км - Дмитров - Икша – Поварово. Часть документации по станциям Наугольный, Желтиково, Костино, Иванцево и перегону Поварово – Белый Раст уже готова. Финансирование из федерального бюджета на 2012 год составит 1,4 миллиардов рублей. В результате будет организовано движение поездов весом до 6 тысяч тонн на участке от станции Орехово-Зуево до станции Бекасово-Сортировочное Большого Московского окружного кольца. Реконструкцию планируется завершить в 2015 году.

Кроме того, в связи с реконструкцией аэропорта "Домодедово" и планируемым увеличением потока пассажиров к 2020 году практически вдвое возникнет необходимость реконструкции данного участка железной дороги. Здесь будут проложены дополнительные главные пути, и увеличится частота рейсов "аэроэкспрессов" с 30 до 58 пар.

Как отмечают в ОАО "РЖД", работы по усилению железнодорожной инфраструктуры в Москве были запланированы "Стратегией развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года", однако из-за отсутствия финансирования их откладывали.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать