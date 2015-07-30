Для "Ласточек" и "Сапсанов" открыли новое депо

Сергей Собянин открыл новое железнодорожное депо "Подмосковное"

Сергей Собянин и глава РЖД Владимир Якунин открыли новое железнодорожное депо на станции Подмосковная, предназначенное для технического обслуживания поездов "Ласточка", которые будут перевозить пассажиров по Малому кольцу МЖД.

"Сложно представить Москву без железных дорог, невозможно функционирование мегаполиса без поездов дальнего следования, без пригородных перевозок, поставки грузов, оборудования, которое идет в Москву по железной дороге. Должен сказать, что благодаря работе железнодорожников мы буквально за несколько лет увеличили на 40 процентов объема перевозок пригородного железнодорожного сообщения", – сказал мэр Москвы в ходе церемонии открытия депо.

По словам главы РЖД Владимира Якунина, в депо будет осуществляться обслуживание скоростных поездов "Ласточка" и "Сапсан".

Сергей Собянин отметил, что ежегодно электропоезда в Москве перевозят 680 миллионов человек, то есть около двух миллионов человек ежедневно. Он выразил надежду, что на Малое кольцо Московской железной дороги, которое может начать работу в 2016 году, РЖД поставит новые современные поезда.

"Открытие депо позволит железнодорожникам перейти от этапа строительства путей – к следующему этапу обкатки подвижного состава и запуска рабочего движения по МКЖД", – добавил мэр.

Собянин пояснил, что Малое кольцо железной дороги является для столицы "мегапроектом, поскольку позволит запустить редевелопмент промзон в центральной части Москвы и привлечь туда инвестиции".

Ранее сообщалось, что тестовое движение пассажирских поездов по Малому кольцу Московской железной дороги запустят в декабре 2015 года.

Как заявил заммэра, руководитель департаментра транспорта столицы Максим Ликсутов, основные строительно-монтажные работы на Малом кольце почти завершены, сейчас ведется обустройство железнодорожной инфраструктуры. Сроки запуска полноценного движения поездов по Малому кольцу МЖД остаются неизменными – сентябрь 2016 года.

По предварительной информации, МКЖД будет работать в круглосуточном режиме.