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Ж/Д и вокзалы

29 января 2015, 12:00

Появились терминалы для покупки билетов на поезда за наличные

РЖД ж/д и вокзалы терминалы оплаты ФПК Владимир Каляпин

На Курском вокзале появились терминалы для покупки билетов за наличные

На Курском вокзале установили два терминала для покупки билетов на поезда дальнего следования за наличные, сообщает корреспондент M24.ru. Раньше автоматы с билетами на поезда принимали к оплате только банковские карты.

Покупка проездного документа за наличный расчет схожа с покупкой билетов с помощью банковской карты. После ввода паспортных данных, маршрута поездки и места в поезде пассажир выбирает в меню способ оплаты "за наличный расчет", подтверждает заказ и вкладывает купюры в купюроприемник.

Терминал выдает чек со штрихкодом и бланк для проезда. Сдачу можно перечислить на счет мобильного телефона - без комиссии.

Если эта услуга окажется востребованной, то такие терминалы поставят на всех вокзалах РЖД. Рядом с устройствами будет находиться работник, который сможет консультировать пассажиров.

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По словам первого замдиректора Федеральной пассажирской компании Владимира Каляпина, в дальнейшем в терминалах появится возможность оформлять проездной с помощью голоса.

Он отметил, что терминалы позволят сократить излишнее количество билетных касс и кассиров, а также оптимизировать процесс.

Проект реализуется Федеральной пассажирской компанией совместно с банком ВТБ-24.

Сейчас на сети РЖД установлен 271 транзакционный терминал самообслуживания.

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