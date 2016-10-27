"Сапсан" Москва – Санкт-Петербург был остановлен под Новгородом

Фото: m24.ru/Мартын Малкин

В Новгородской области по техническим причинам был остановлен поезд "Сапсан", следующий из Москвы в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба РЖД.

В 22:21 поезд №778 был задержан на станции Мстинский Мост. К месту остановки состава высланы вспомогательный локомотив и резервный "Сапсан".

Задержка прибытия поезда в Санкт-Петербург может составить ориентировочно 2,5-3 часа. В Петербурге по домам порядка 500 пассажиров поезда развезут три автобуса.

На той же станции в Новгородской области в 22:45 по техническим причинам остановлен еще один "Сапсан". Он прибудет в Санкт-Петербург на 30 минут позже запланированного времени.

Как уточнили в РЖД, пассажиры "Сапсана" имеют право получить компенсацию за опоздание по прибытию на станцию назначения. Сумма выплат зависит от времени опоздания поездов на станцию. В частности, за опоздание от 61 до 120 минут компенсация составит половину стоимости билета, свыше двух часов – полную стоимость.