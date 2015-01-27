Три пассажирских поезда задержаны из-за схода вагонов в Забайкалье

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В Могочинском районе Забайкальского края из-за схода с рельсов вагонов с металлом задержаны три пассажирских поезда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Задержаны пассажирские поезда № 7 "Новосибирск-Владивосток", № 8 "Владивосток-Новосибирск" и № 100 "Владивосток-Москва", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в поездах на станциях Могоча и Ерофей-Павлович организовано питание пассажиров, работают психологи.

На Забайкальской железной дороге, на перегоне Германовский - Амазар Могочинского района, сошли с рельс 13 вагонов с металлом. Для ликвидации последствий происшествия задействованы восстановительные поезда, создан штаб по ликвидации последствий аварии.

В РЖД создана специальная комиссия для выяснения причин происшествия.