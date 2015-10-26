Двухэтажные поезда между Москвой и Самарой запустят в декабре

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

С 3 декабря текущего года между Москвой и Самарой начнут ходить двухэтажные поезда. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Продажа билетов на двухэтажные поезда между Москвой и Самарой уже открыта. Поезд будет отправляться ежедневно из Москвы в 18.10 и прибывать в Самару на следующие сутки в 09.45. Время отправления из Самары – в 16.42, прибытие в Москву – 09.08.

Поезд состоит из вагонов СВ и купе, штабного вагона, оборудованного купе для пассажира с ограниченными физическими возможностями и для сопровождающего, а также вагон-ресторан.

В сообщении говорится, что в первые дни продажи стоимость билетов в купе составляет от 1750 рублей. Кроме того, данный маршрут включен в систему динамического ценообразования, которая предусматривает изменение стоимости билета в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест. В стоимость проезда входит рацион питания и постельные принадлежности.

Двухэтажные поезда

Напомним, что 31 июля из столицы в Воронеж отправился первый двухэтажный поезд. Состав делает три остановки: Рязань, Мичуринск и Грязи Воронежские, время в пути составляет 6 часов 35 минут. Двухэтажный поезд Москва – Воронеж был признан самым вместительным по количеству пассажирских мест в поездах дальнего следования в России.



Двухэтажные поезда уже ходят по маршрутам Москва – Адлер, Москва – Санкт-Петербург и Москва – Казань. Время в пути до Адлера составляет 23 часа 45 минут, до Санкт-Петербурга – 8 часов, до Казани – 11 часов 35 минут.

Также Федеральная пассажирская компания планирует запустить двухэтажные поезда из Москвы в Саранск и Ростов-на-Дону.