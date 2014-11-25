Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября 2014, 11:17

Транспорт

Между Москвой и Смоленском пустят дополнительную "Ласточку"

Фото: rzd.ru

Между Москвой и Смоленском с 14 декабря начнет курсировать дополнительная "Ласточка", сообщают в пресс-службе МЖД.

Кроме того, со второй половины декабря для удобства пассажиров "Ласточки" будут ездить по новому расписанию. Электропоезда будут делать по два рейса из Москвы (в 6.50 и 18.30) и из Смоленска (в 7.30 и в 17.15).

Откуда взялись "Ласточки"

Поезд "Ласточка" был разработан немецким концерном Siemens. В 2009 году производитель заключил с ОАО "РЖД" контракт стоимостью 410 млн евро на поставку 54 поездов. "Ласточку" выбрали для перевозки пассажиров зимней Олимпиады в Сочи. Первые поезда запустили по маршруту Москва-Адлер в ноябре 2013 года.

В составе поезда пять вагонов, в каждом из которых установлены разноцветные мягкие сиденья. Под потолком размещено электронное табло с маршрутом и временем.

"Ласточки" останавливаются на станциях Ярцево, Сафоново и Вязьма. Время пути из столицы в Смоленск или обратно занимает четыре с половиной часа.

Продажа билетов на поезда уже открыта. Купить их можно в железнодорожных кассах ОАО "ФПК" или на официальном сайте ОАО "РЖД".

Скоростной электропоезд "Ласточка"

Напомним, "Ласточка" начала курсировать между Москвой и Смоленском с 1 июля 2014 года. Кроме того, "Ласточка" курсирует по направлениям Москва - Санкт-Петербург, Москва - Нижний Новгород, Москва – Курск.

Сайты по теме


РЖД поезда Ласточка Смоленск ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика