Между Москвой и Смоленском пустят дополнительную "Ласточку"

Между Москвой и Смоленском с 14 декабря начнет курсировать дополнительная "Ласточка", сообщают в пресс-службе МЖД.

Кроме того, со второй половины декабря для удобства пассажиров "Ласточки" будут ездить по новому расписанию. Электропоезда будут делать по два рейса из Москвы (в 6.50 и 18.30) и из Смоленска (в 7.30 и в 17.15).

Откуда взялись "Ласточки" Поезд "Ласточка" был разработан немецким концерном Siemens. В 2009 году производитель заключил с ОАО "РЖД" контракт стоимостью 410 млн евро на поставку 54 поездов. "Ласточку" выбрали для перевозки пассажиров зимней Олимпиады в Сочи. Первые поезда запустили по маршруту Москва-Адлер в ноябре 2013 года. В составе поезда пять вагонов, в каждом из которых установлены разноцветные мягкие сиденья. Под потолком размещено электронное табло с маршрутом и временем.



"Ласточки" останавливаются на станциях Ярцево, Сафоново и Вязьма. Время пути из столицы в Смоленск или обратно занимает четыре с половиной часа.

Продажа билетов на поезда уже открыта. Купить их можно в железнодорожных кассах ОАО "ФПК" или на официальном сайте ОАО "РЖД".

Напомним, "Ласточка" начала курсировать между Москвой и Смоленском с 1 июля 2014 года. Кроме того, "Ласточка" курсирует по направлениям Москва - Санкт-Петербург, Москва - Нижний Новгород, Москва – Курск.