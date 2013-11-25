Госкомпаниям могут запретить финансировать спортивные команды

Фото: ИТАР-ТАСС

Российским естественным монополиям могут запретить финансировать профессиональные спортивные команды. Такой законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму членами Совета Федерации, в том числе прославленным хоккеистом Вячеславом Фетисовым.

Авторы законопроекта отмечают, что его появление связано со значительными тратами команд, которые пользуются поддержкой со стороны естественных монополий. Также сенаторы предложили ужесточить государственный контроль над средствами, которые госкомпании тратят на благотворительность, спортивные мероприятия, культурно-просветительскую работу и схожие сферы.

Запрет может коснуться таких компаний как "Газпром", "Почта России", "Ростелеком", "Транснефть", РЖД, "Россети". Таким образом, в случае принятия законопроекта финансово пострадают футбольные клубы ЦСКА, "Зенит", "Локомотив", хоккейный "Авангард". Также без спонсора могут остаться ХК СКА и немецкий футбольный клуб "Шальке-04", чьим спонсором является "Газпром".

При этом не все госкорпорации относятся к естественными монополиям. Таким образом, хоккейные клубы ЦСКА (Роснефть) и "Ак Барс" (Татнефть), а также ФК "Динамо" (ВТБ) могут не опасаться принятия закона.

В свою очередь председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Игорь Ананских назвал предложение сенаторов "неразумным", сообщает ИТАР-ТАСС.

"Это неразумное решение, все-таки речь идет об акционерных обществах. И мы не можем им запретить любить спорт. Они вправе сами распоряжаться своей прибылью. Хочу отметить, что крупные компании очень многое дают спорту, в частности детскому", - заявил Ананских.

Отметим, что госкомпании являются также "спасителями" футбольных клубов, которые остались без финансирования. Так, например, футбольный клуб "Томь" и хоккейная команда "Лада" получали денежную помощь от таких компаний, когда находились в кризисе и не могли выплачивать зарплаты своим игрокам.