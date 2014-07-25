РЖД сдадут в аренду инфраструктуру Московской железной дороги

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РЖД сдадут в аренду Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) инфраструктуру Московской железной дороги на 15 лет, сообщает пресс-служба компании.

ЦППК получит во временное пользование 2 444 платформ, 226 вокзалов и 221 билетную кассу. В ведении перевозчика также будут находиться 663 павильона, 11 административных и служебно-технических зданий, 105 объектов привокзальной площади и 455 объектов прочего назначения. Общая площадь имущества составит 2,68 млн кв м.

Компания станет ответственной за содержание инфраструктуры, будет отвечать за сохранность, исправное содержание и восстановление, а также безопасность движения поездов.

Таким образом РЖД намерены привлечь дополнительные инвестиции в развитие пассажирской инфраструктуры. ЦППК реконструирует 385 платформ и 223 навесов на общую сумму около 9 млрд рублей. В свою очередь, РЖД зачтет эти вложения в стоимость аренды.

Благодаря улучшению инфраструктуры увеличится количество пассажиров и повысится доходность пригородных перевозок, уверены в компании.

