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Ж/Д и вокзалы

25 июля 2014, 15:01

РЖД сдадут в аренду инфраструктуру Московской железной дороги

РЖД Московская железная дорога ЦППК ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

РЖД сдадут в аренду Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) инфраструктуру Московской железной дороги на 15 лет, сообщает пресс-служба компании.

ЦППК получит во временное пользование 2 444 платформ, 226 вокзалов и 221 билетную кассу. В ведении перевозчика также будут находиться 663 павильона, 11 административных и служебно-технических зданий, 105 объектов привокзальной площади и 455 объектов прочего назначения. Общая площадь имущества составит 2,68 млн кв м.

Компания станет ответственной за содержание инфраструктуры, будет отвечать за сохранность, исправное содержание и восстановление, а также безопасность движения поездов.

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Таким образом РЖД намерены привлечь дополнительные инвестиции в развитие пассажирской инфраструктуры. ЦППК реконструирует 385 платформ и 223 навесов на общую сумму около 9 млрд рублей. В свою очередь, РЖД зачтет эти вложения в стоимость аренды.

Благодаря улучшению инфраструктуры увеличится количество пассажиров и повысится доходность пригородных перевозок, уверены в компании.

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