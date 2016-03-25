Платформу Ярославского вокзала реконструируют до конца года

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Компания "РЖДстрой" (дочерняя компания ОАО "Российские железные дорог") планирует провести реконструкцию платформы №2 Ярославского вокзала, сообщает Агентство "Москва".

Работы должны завершиться до конца 2016 года.

"АО "РЖДстрой" ищет компанию, которая проведет реконструкцию платформы № 2 Ярославского вокзала в Москве. Окончание работ планируется не позднее 31 декабря 2016 года", – отмечается в документах компании.

Также из документов следует, что стоимость проведения реконструкции составит около 122 миллиона рублей.

Ранее m24.ru сообщало, что в 2016 году Центральная ППК планирует реконструировать 14 остановок на железной дороге. Модернизация ждет и три вокзала – Сасово, Луховицы и Ряжск. Реконструкция подразумевает замену конструктивных элементов платформы по проекту, соответствующему всем современным требованиям по доступности, безопасности и комфорту.

Планируется заменить ограждения и покрытия платформ, заменить до 50 процентов конструктивной части платформы, установить или отремонтировать лестничные сходы, навесы и помещения билетных касс.