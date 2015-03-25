Сегодня в СМИ: открытие летних кафе и новая накопительная пенсия

Фото: M24.ru

Минтруд показал, какой может быть новая накопительная пенсия

Работники тех предприятий, которые будут аттестованы как вредные и опасные производства, смогут по соглашению с работодателем вступить в программу государственного софинансирования пенсии и формировать ее в негосударственном пенсионном фонде. Об этом сообщает "Коммерсант".

Работники вредных и опасных производств получат право формировать свою досрочную пенсию по программам негосударственного пенсионного обеспечения совместно с работодателем и государством. Этот законопроект был разработан Минтрудом и опубликован 24 марта для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Visa остается в России

Международная платежная система Visa официально заявила о том, что ее карточки продолжат работать в России при любом развитии событий после 1 апреля, когда обработка операций по ее картам будет передана в Национальную систему платежных карт. Об этом пишет "Коммерсант". Такому заявлению предшествовали двухдневные переговоры высшего руководства Visa с Банком России.

ФАС предлагает, чтобы потребители платили сетям напрямую

ФАС предлагает ввести принцип расщепления платежа на розничном рынке электроэнергии, пишет "Коммерсант". По мнению ведомства, расчеты сетей с потребителями без посредничества сбытов помогут решить проблему неплатежей за передачу. Идею поддерживает ФСТ, но жестко против предсказуемо выступают энергосбыты, денежный поток через которые резко уменьшится. Они уверены, что проблему решит только ужесточение штрафов "по всей цепочке участников рынка".

РЖД не хочет оставаться без субсидий государства

В ноябре вице-премьер Аркадий Дворкович отправил стратегию РЖД до 2030 года на доработку, поручив предусмотреть в ней вариант без господдержки, передают "Ведомости". В обновленном варианте такой сценарий отнесен к рискам.

Это обернется ухудшением кредитных рейтингов, сокращением налоговых поступлений, снижением инвестиций, перечисляет РЖД. Все это приведет к ухудшению состояния инфраструктуры и локомотивного хозяйства и ограничению возможностей по удовлетворению спроса на перевозки, продолжает РЖД. Впрочем, выручка и расходы РЖД к 2020 году даже при отсутствии господдержки вырастут на 33% до 2 триллионов рублей и на 36% до 1,98 триллиона рублей соответственно.

Законопроект об амнистии капиталов решено еще раз концептуально переделать

Возвращение капиталов в Россию и их амнистию должны сегодня обсуждать на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщают "Ведомости".

За два месяца концепция амнистии пару раз поменялась. Новую версию готовит группа председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, сообщили чиновники. Концепция в корне поменялась. Во-первых, есть идея обязать подпавших под амнистию заплатить не уплаченные в прошлом налоги. Во-вторых, новая концепция предполагает тотальное декларирование всех активов, рассказывают чиновники.

К 1 апреля в столице откроется почти две тысячи летних кафе

Ранняя весна, уже вовсю заявляющая свои права, позволяет рестораторам начать летний сезон не как обычно – с 15 апреля, а на полмесяца раньше. В этом году к 1 апреля готовы открыться почти 2 тысячи летних заведений для отдыха, передает "Российская газета".

Понятно, что для 12-миллионного мегаполиса, где работает порядка 12 тысяч стационарных кафе и ресторанов, 2 тысячи летних веранд – не так уж и много. Но прогресс есть. "Если в 2011 году у нас в городе работали 1200 летних кафе, то в прошлом году было чуть более 1900, – сказал глава департамента торговли услуг Алексей Немерюк. – Увеличение на 46 процентов".

Центробанк хочет повернуть финансовые реки, вытекающие из России, вспять

Банк России развернул активную борьбу с теневыми денежными потоками брокеров и микрофинансовых организаций, а также с транзитными операциями, которые используются в схемах вывода капитала за рубеж, пишет "Российская газета". О крупных банках мегарегулятор тоже не забывает – 68 из них уже лишились лицензий за свои сомнительные операции.

Минздрав поддержал возвращение системы вытрезвителей

Инициатива Совета Федерации, который неоднократно выступал с требованием возвратить систему вытрезвителей, поддержана министерством здравоохранения, передает "Российская газета". Во вторник об этом сообщила глава минздрава Вероника Скворцова, выступая на расширенном заседании комитета палаты по социальной политике.

Ранее специализированные вытрезвители находились в структуре МВД, однако затем, в ходе реформы министерства, закрылись, так как по Закону "О полиции" в структуру ведомства их не включили. В результате функции вытрезвителей по сути были переданы медицинским учреждениям.