Полтысячи дополнительных поездов запустят в новогодние праздники

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Свыше 550 дополнительных рейсов поездов назначено в новогодние праздники, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

Наиболее повышенный пассажиропоток в компании ожидают 29 и 30 декабря, а также 6,7 и 8 января.

Дополнительные рейсы из Москвы назначены в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ижевск, Мурманск, Киров, Минеральные Воды, Кисловодск, Адлер, Старый Оскол, Самару, Пензу, Уфу и Тамбов. А из северной столицы добавят рейсы в Минеральные Воды, Брянск, Екатеринбург, Ярославль, Волгоград, Архангельск, Курск и Орел. Также еще запустят поезда из Екатеринбурга в Адлер и Оренбург.

На направлении Москва – Санкт-Петербург с Рижского вокзала будут следовать дополнительные поезда № 218/217 отправлением 2–6 января и № 215/216 отправлением 6 января через Великие Луки. Также между двумя столицами увеличат число рейсов "Сапсана".

Кроме того, в новогодние праздники назначен дополнительный поезд № 70/69 Москва – Хельсинки. Он будет отправляться из российской столицы 29, 30 декабря и 1–3 января 2017 года. Также между Санкт-Петербургом и Хельсинки запустят сдвоенные составы.

Более подробное расписание поездов можно посмотреть на сайте ОАО "РЖД".