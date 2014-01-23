Пассажиры фирменных поездов РЖД смогут заранее составить личное меню

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажиры двух фирменных поездов РЖД смогут заранее выбрать свой рацион питания в дороге, сообщили в пресс-службе компании. Новый сервис работает пока в тестовом режиме для поездов "Красная стрела" и "Смена – А. Бетанкур", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.

"Пассажир может выбрать один из следующих рационов питания: холодные закуски, блины с различными наполнителями, яичницу-глазунью с беконом, горячие блюда из мяса или птицы. Для удобства выбора на сайте ОАО "РЖД" представлены фотографии скомплектованных рационов питания с описанием продуктов, входящих в их состав", - говорится в сообщении.

Составить личное меню пассажиры могут сразу после оформления и оплаты стоимости проездного документа на официальном сайте ОАО "РЖД". "Пассажиры, оформившие билеты в вагоны СВ и класса "Люкс" фирменных поездов в других системах продаж (например, в кассах или же на каком-либо другом сайте), также смогут заказать питание в своем "Личном кабинете" на сайте ОАО "РЖД", выбрав функцию заказа рациона питания по номеру проездного документа", - отметили в пресс-службе.

Так, если у пассажир купил билет в кассе, то ему нужно ввести без пробела два 14-значных номера, указанных внизу билета под двумя штрих-кодами. Если билет электронный, то необходимо ввести 14-значный номер.

Воспользоваться услугой смогут только зарегистрированные на сайте РЖД пользователи.

В РЖД добавили, что позже планируется расширить ассортимент предлагаемых блюд, доработав его с учетом диетических предпочтений детей и вегетарианцев. Причем уже летом услуга выбора рациона питания станет доступна в купейных вагонах поездов "Красной стрелы" и "Смены-А. Бетакнур", а в дальнейшем эту услугу планируется ввести во всех фирменных поездах формирования ОАО "ФПК".

Напомним, что ранее РЖД уже запустил такую услугу для пассажиров вагонов первого и бизнес-классов высокоскоростных поездов "Сапсан". Основных рационов всего три - блюда из мяса, рыбы и курицы; есть также дополнительные, специально разработанные для детей и вегетарианцев.