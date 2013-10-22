Билеты на поезда из Москвы на Украину можно будет купить за 60 дней

Фото: M24.ru

С 23 октября 2013 года пассажиры смогут приобрести билеты на поезда Москва-Киев и Москва-Харьков за 60 суток до их отправления. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Продажа на поезда внутригосударственного сообщения и со странами СНГ открывается за 45 суток до отправления поезда.

Билеты на поезда № 1/2 Москва – Киев, № 19/20 Москва – Харьков можно купить в билетных кассах ОАО "ФПК", а также расположенных на территории Украины, на официальном сайте ОАО "РЖД" и через транзакционные терминалы самообслуживания.

Фирменный поезд № 1/2 сообщением Москва – Киев курсирует ежедневно. Поезд отправляется с Киевского вокзала столицы в 23:17 и прибывает Киев в 07:02 следующего дня ; из Киева он выезжает в 21:17 и прибывает в Москву в 06:43.

Фирменный поезд № 19/20 сообщением Москва – Харьков также курсирует ежедневно. Состав отбывает из Москвы в 21:25 и приезжает в Харьков в 08:10 следующего дня; из Харькова – 21:16, прибывает в Москву в 09:48 следующего дня.