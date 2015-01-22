Сегодня в СМИ: черный список чиновников и Wi-Fi в поездах

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Минпромторг распределил квоты на утилизацию машин

Минпромторг определился, как распределит 10 миллиардов рублей, выделенных на продолжение госпрограммы обновления автопарка в 2015 году, пишут "Ведомости".

Производители легковых автомобилей получат 60% средств, коммерческого транспорта — 40%. Затем деньги будут поделены между компаниями, в том числе с учетом доли в общем выпуске в России в прошлом году.

Москва забрала "Золотой остров"

Правительство Москвы стало единственным арендатором проекта "Золотой остров" на Софийской набережной, сообщают "Ведомости".

В конце декабря Центральная топливная компания, 100%-ная "дочка" правительства Москвы, стала единственным собственником компаний "Кремлин сайт" и "Каменный мост". Эти две компании арендуют около 3 га земли на Софийской набережной.

Готовится черный список высокопоставленных чиновников

В России появится реестр чиновников и силовиков, уволенных "за утрату доверия" в связи с коррупционными правонарушениями, передает "Коммерсантъ".

Необходимость формирования специального реестра авторы документа объяснили тем, что коррупционеры при последующем трудоустройстве могут скрыть причину увольнения с предыдущего места службы.

Повышается арендная плата для частных школ

Частные школы и детские сады Москвы оказались под угрозой закрытия из-за резкого повышения арендной платы столичными властями, пишет "Коммерсантъ".

Негосударственные образовательные учреждения пользуются льготным тарифом 1800 рублей за 1 кв. м занимаемых помещений в год, но департамент городского имущества отказывается продлевать аренду на этих условиях и требует платить рыночную цену - в десять раз больше.

НДС для транспорта снизят лишь до 10%

Правительство, готовящее антикризисные меры, так и не решилось пойти на радикальное обнуление НДС для внутренних авиаперевозок, сообщает "Коммерсантъ".

Вместо этого НДС предлагается снизить с 18% до 10%, а также установить аналогичную ставку для пригородных железнодорожных компаний.

Москва демонтирует все киоски и павильоны

Власти Москвы демонтируют все торговые палатки, на закупке которых настаивали три года назад, передает "РБК".

Взамен частных в столице появятся государственные ларьки, которые правительство города собирается сдавать в аренду.

Злостных алиментщиков предлагают лишать водительских прав

В Госдуме предлагают принять в первом чтении законопроект, который разрешает забирать права злостных алиментщиков до тех пор, пока те не расплатятся по долгам, пишет "Российская газета".

Уже было несколько проектов на этот счет, каждый раз они вызывали широкий резонанс и получали шквал критики. Некоторые считают подобную меру нарушением прав.

До конца 2015 года Wi-Fi появится в 70 поездах дальнего следования

До конца 2015 года Wi-Fi появится в 70 поездах дальнего следования, прежде всего в фирменных, в 2016 году - еще в 200, сообщил в интервью "Российской газете" глава РЖД Владимир Якунин.



Он также рассказал, что рост стоимости поездок на поездах в 2015 году составит 10%. А в купейных и мягких вагонах рост тарифа не превысит 5%.