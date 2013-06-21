На воды в Альпы можно будет отправиться круизным поездом из Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД) разрабатывает железнодорожные чартерные рейсы для туристов. По замыслу ФПК, "круизные" поезда будут курсировать вне расписания, отправляясь в периоды отпусков и праздников. Чтобы привлечь клиентов, железнодорожники готовы снизить стоимость билетов на чартеры на 15%, прежде всего за счет исключения посредников и формирования составов более чем из 12 вагонов. Пока же, отмечают туроператоры, перевозка в чартерном поезде может обойтись дороже, чем в регулярном.

В авиации наблюдается противоположная ситуация, и многие туристические компании предлагают туристам авиаперелет, а не поездку по железной дороге. В ФПК намерены исправлять эту ситуацию, найдя правильную технологию бронирования проездных документов для чартерных поездов как для путешествий внутри России, так и за рубеж. Уже сейчас идут переговоры по формированию турпоездов на зимние каникулы в Финляндию. Это даст любителям зимнего отдыха возможность гарантированно получить визы и планировать поездки заранее, сказал в интервью "Российской газете" первый замдиректора ФПК Владимир Каляпин.

Из новинок, которые он анонсировал для турфирм, поезд "Тальго", который может ехать и по российской, и по европейской колее. В 2015 году этот поезд отправится по возобновленному маршруту Москва - Берлин и за 18 часов доставит пассажиров до германской столицы, отметил Каляпин. В ближайшее время планируется запустить поезд в Мерано, Северную Италию, куда в царские времена богатые россияне ездили на воды в Альпы.

Регионы готовы стать партнерами железнодорожников на внутрироссийских маршрутах. Уже есть совместные с ФПК проекты по "поездам выходного дня" в Самару, Челябинск. Данная практика хороша для тех, кто приезжает в другие города на субботу и воскресенье и к началу рабочей неделе возвращается обратно.

Вместе с тем первый замдиректора ФПК заверил, что готовность продвигать данные инициативы отнюдь не означает, что будет дефицит билетов на регулярные поезда для тех, кто собирается на юг. Есть целый ряд поездов в курортные регионы с сидячими вагонами, которые пользуются спросом у тех, кто не может купить билет в купе, сказал он. "Можно с уверенностью сказать, что перевезем всех", - отметил Каляпин.

