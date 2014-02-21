Форма поиска по сайту

21 февраля 2014, 16:57

Транспорт

На железнодорожных вокзалах в Москве установят новые кресла

Фото: ИТАР-ТАСС

РЖД планирует до конца года установить новые кресла в залах ожидания на вокзалах Москвы и регионов, сообщил представитель дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Металлические кресла с отдельными подлокотниками появятся на столичных вокзалах уже в первом полугодии. "Общее количество новых кресел составит около 2 тысяч штук", - рассказал он "РИА Новости".

Кроме того, во втором полугодии планируется установить порядка 1,6 тысяч таких кресел в залах ожидания региональных вокзалов.

Представитель дирекции добавил, что для досмотровых участков московских вокзалов закуплено 250 пластиковых корзин для размещения вещей перед постановкой на транспортную ленту интроскопа.

РЖД кресла залы ожидания ж/д и вокзалы

