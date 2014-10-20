В ноябрьские праздники РЖД запустит дополнительные "Сапсаны" и "Ласточки"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В ноябрьские праздники РЖД запустит дополнительные поезда "Сапсан" и "Ласточка-Премиум" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщают в пресс-службе компании.

Из Москвы в Санкт-Петербург дополнительные поезда назначены на 31 октября, 4 и 5 ноября. Так, поезд №756 отправится из Москвы 31 октября и 4 ноября в 11:15 с прибытием в Санкт-Петербург в 15:37. Дополнительный поезд №768 отправится из Москвы 5 ноября в 07:15 и прибудет в Санкт-Петербург в 11:15.

Поезда "Ласточка-Премиум" будут курсировать составами из 10 вагонов. Поезд №716 будет отправляться 1, 2, 3 и 4 ноября с Ленинградского вокзала Москвы в 18:00 и прибывать на Московский вокзал Санкт-Петербурга в 00:16. Поезд будет останавливаться на станциях: "Тверь", "Спирово", "Вышний Волочек", "Бологое", "Угловка", "Окуловка", "Малая Вишера" и "Чудово".

Продажа билетов на поезда "Ласточка" будет открыта в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, с 15 сентября билеты на "Сапсан" до Санкт-Петербурга можно будет приобрести по сниженной цене из-за новой системы тарифообразования.

Стоимость проезда будет зависеть не только от времени продажи билетов и вместимости, но и от времени нахождения поезда в пути. Так, раньше проезд в эконом-классе при оформлении билета за 45 суток стоил 2 322 рубля. С введением новой системы билет на поезд, идущий свыше 4 часов 10 минут, будет стоить 2 тысячи рублей, а по спецтарифу "туда-обратно" - 1 800 рублей. Поездка в бизнес-классе обойдется в 3 957 рублей вместо 4 397.