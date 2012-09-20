Историческое круговое депо в Москве не требует сноса – эксперт

Круговое депо. Фото: ИТАР-ТАСС

Обследование кругового депо Николаевской железной дороги в Москве показало, что все исторические конструкции здания, кроме купола, хорошо сохранились и не требуют сноса. Круговое депо нуждается лишь в недорогой реставрации – расчистке от надстроенных площадей.Об этом заявил инженер-исследователь фирмы "Мастерские Андрея Анисимова" Сергей Краус.

В 2011 году депо выкупило ОАО "РЖД", которое позже заявило о необходимости его реконструкции. Тогда общественное движение "Архнадзор" выступило против каких-либо работ на историческом объекте, сказав, что реконструкция уничтожит депо.

Пресс-служба РЖД сообщила РИА Новости, что проект предусматривает создание четвертого главного пути для участка Москва – Крюково, строительство платформы, в конце которой планируется расположить круговое депо. В нем, согласно проекту, должны разместиться пассажирский терминал и бизнес-центр с торговыми площадями.

Круговое депо Николаевской железной дороги — одно из старейших в России локомотивных депо, является памятником культурного наследия, входящим в ансамбль зданий Николаевского вокзала на Комсомольской площади. Депо было построено по проекту Константина Тона в XIX веке.