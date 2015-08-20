Назначен новый глава РЖД

Олег Белозеров. Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил первого замминистра транспорта Олега Белозерова главой РЖД.

"Мною принято решение назначить вас руководителем РЖД с освобождением от должности первого заместителя министра транспорта. Вам надо сразу же приступать к исполнению обязанностей. Завтра все приемы-передачи обязанностей будут исполнены", – заявил Медведев на встрече с Белозеровым.

Ранее сообщалось, что теперь уже бывший глава РЖД Владимир Якунин перейдет в Совет Федерации и может стать сенатором от Калининградской области. Местный избирком разместил у себя на сайте информацию о том, что врио губернатора области Николай Цуканов, являющийся кандидатом на должность главы региона, предложил Якунина в члены Совета Федерации.

Первый заместитель министра транспорта Белозеров назначен главой РЖД

Позднее сам Цуканов подтвердил это сообщение и заявил, что глава РЖД согласился стать кандидатом в сенаторы. Таким образом, в случае делегирования в верхнюю палату парламента сенатором от исполнительной власти Якунин должен будет в соответствии с законодательством покинуть пост главы РЖД.

Олег Белозеров родился в 1969 году, окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности экономист. В разные годы он работал в "Ленэнерго", в аппарате полпреда президента РФ в СЗФО и ряде компаний.

В 2004-2009 годах Белозеров возглавлял Росавтодор, с марта 2009 года – замминистра транспорта. Должность первого заместителя Белозеров получил в мае 2015 года.