График "Ночного экспресса" изменится с 10 по 26 мая

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С 10 по 26 мая изменится график движения поезда "Ночной экспресс", курсирующего между Москвой и Санкт-Петербургом. Как сообщает пресс-служба РЖД, это связано с проведением ремонтных работ на перегоне Бурга - Малая Вишера.

Так, поезд №747 сообщением Санкт-Петербург - Москва будет отправляться с Московского вокзала Санкт-Петербурга в 17:30 (вместо 13:20) и прибывать на Ленинградский вокзал Москвы в 21:35 (вместо 17:25). Поезд № 748 сообщением Москва - Санкт-Петербург будет отправляться с Ленинградского вокзала в 18:10 (вместо 13:50) и прибывать на Московский вокзал в 22:18 (вместо 17:55).

Напомним, 23 апреля изменится расписание дневного поезда "Сапсан" сообщением Москва – Санкт-Петербург. Изменения вызваны техническими причинами. Состав отправится из Москвы в 15:20 вместо 16:10 и прибудет в Санкт-Петербург в 19:10. Поезд проследует без остановок.

Кроме того, с 28 мая между Москвой и Санкт-Петербургом запустят еще одну пару "Сапсанов". Добавление поездов связано с переводом графика движения на летний период.

Таким образом, между Москвой и Санкт-Петербургом будет ежедневно курсировать 12 пар высокоскоростных поездов "Сапсан", из них три пары поездов – сдвоенными составами (20 вагонов).