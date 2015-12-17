Тактовое движение "Сапсанов" могут запустить в 2016 году

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Движение "Сапсанов" из Москвы в Санкт-Петербург через строго определенный промежуток времени могут запустить в 2016 году, сообщает Агентство "Москва".

"Были вопросы по организации тактового движения, то есть движения через строго определенный промежуток времени. Соответственно мы договорились, что увеличим частоту, сократим время закрытия переездов. Увеличили количество "Сапсанов", а время закрытия переездов снизилось.

То есть мы увеличили объем перевозок, но такого термина как тактовое движение пока не достигли. Я думаю, что в следующем году мы на него выйдем", – пояснил президент РЖД Олег Белозеров.

По его словам, увеличение частоты движения поездов связано со строительством путепроводов, а в этом процессе должны быть задействованы несколько участников. "Такая практика в мире есть, когда железная дорога строит только железную дорогу, а региональные власти - сопутствующую инфраструктуру", - добавил Белозеров.

Поезда "Сапсан" начнут ходить каждые два часа

Ранее m24.ru сообщало, что "Сапсаны" будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом каждые два часа. А в перспективе РЖД планирует сократить и это время. Однако пока этого достигнуть не удалось.

Согласно расписанию из Москвы в северную столицу курсируют 9 составов, начиная с 5:40 до 19:40. В обратном направлении первый поезда отправляется в 5:30,а последний – в 19:10.

Скорость "Сапсанов" в направлении Москва – Санкт-Петербург выросла на 5 километров в час – до 167 километров в час.