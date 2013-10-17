В составе скоростных поездов появятся вагоны для перевозки почты

Фото: ИТАР-ТАСС

"Почта России" и дочерняя компания РЖД "Федеральная пассажирская компания" подписали соглашение о взаимодействии в перевозке почты. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"Соглашение устанавливает порядок взаимодействия сторон при согласовании движения почтовых вагонов в составе пассажирских поездов на пиковый период. Стороны достигли принципиальной договоренности о порядке перевозки почтовых отправлений в почтовых вагонах, курсирующих в поездах формирования ОАО "ФПК", - говорится в сообщении. Перевозки будут осуществляться на особых условиях.

Прежде всего, соглашение позволит сократить сроки почтовых отправлений.

В настоящее время железнодорожным транспортом доставляется значительная часть почтовых отправлений. Ежегодно в составах поездов формирования ФПК отправляется порядка 35 тысяч почтовых вагонов; порядка 70 процентов всех вагонов следует в составах скорых и пассажирских поездов, что позволяет обеспечивать максимальную скорость перевозки.