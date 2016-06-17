МКЖД готова к тестовому запуску в июле

Фото: m24.ru

Московская кольцевая железная дорога (МКЖД) находится в финальной стадии готовности. Об этом сообщил вице-президент ОАО "РЖД"Анатолий Мещеряков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"МКЖД находится в финальной стадии готовности, в этом году в соответствии с графиком будет запущено тестовое движение", – цитирует его Агентство "Москва".

Ранее в РЖД сообщали, что тестовый запуск запланирован на июль. Запуск пассажирских поездов запланирован на осень.

По словам Мещерякова, компания рассматривает возможность в дальнейшем увеличить количество составов, которые будут курсировать по МКЖД. Это будет зависеть от пассажиропотока, подчеркнул он.

Предполагается, что МКЖД уменьшит транспортную нагрузку на центральную часть города, улучшит связность транспортной сети Москвы. У горожан появится более 350 возможных вариантов пересадок при перемещении по городу.

На кольце будет 31 станция, часть из которых будет интегрирована со станциями Московского метрополитена и радиальными направлениями железных дорог Московского транспортного узла.

По экспертным оценкам, МКЖД позволит обеспечить перевозку порядка 75 миллионов пассажиров в первый год работы и 120 миллионов человек к 2020 году.