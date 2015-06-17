Сегодня в СМИ: водительские права и РЖД

Фото: M24.ru

При потере водительского удостоверения медкомиссия не потребуется

Генеральная прокуратура потребовала от МВД выдавать международные права, а также дубликаты действующих водительских удостоверений в связи с их утратой или порчей без медицинских справок. Об этом сообщает "Российская газета". Требование Генпрокуратуры абсолютно справедливо: в законе о безопасности дорожного движения четко прописано, в каких случаях эта медицинская справка требуется.

Полицейских уличили в преступном сообщничестве

Городской суд подмосковных Химок в понедельник приговорил к условному сроку очередного помощника бывших сотрудников ГУЭБиПК, обвиняемых в организации преступного сообщества, пишет "Коммерсант". Осужденная Екатерина Вороновская, в отличие от ее трех приговоренных ранее подельников, была признана виновной не в особом, а в обычном порядке, поэтому принятое решение имеет преюдиционное значение для уголовного дела в целом.

РЖД заселит пассажиров в "Городе"

ОАО РЖД решило вернуться к идее создания сети привокзальных отелей в крупных городах и открыть около 200 хостелов под брендом "Город", передает "Коммерсант". Партнером монополии в проекте стоимостью около 400 миллионов рублей стала компания "Отель менеджмент", принадлежащая основателям "ВИП Сервиса" – давнего агента РЖД по продаже билетов. Семь лет назад развивать гостиницы на вокзалах уже пыталась "Желдорипотека" – девелоперская "дочка" РЖД.

В России откроется немецкая продуктовая сеть Plus

Немецкая Tengelmann Group, уже развивающая в Москве и ряде других городов сеть гипермаркетов по продаже товаров для дома и ремонта OBI, до конца 2015 года намерена запустить в России сеть продовольственных дискаунтеров "Плюс", открыв первые 12 магазинов. Об этом сообщают "Ведомости". В городах Московской, Тульской и Нижегородской областей откроется по три магазина "Плюс", в Калуге, Твери и Муроме – по одному. Все магазины будут расположены в отдельно стоящих зданиях. Ассортимент будет охватывать основные категории продовольственных и непродовольственных товаров: в отдельно взятом магазине будет 2200 товарных наименований (SKU), из них на долю продовольственных придется 70 процентов.