РЖД запустит более 100 дополнительных поездов в ноябрьские праздники

Фото:ИТАР-ТАСС

РЖД запустит 109 рейсов дополнительных поездов внутригосударственного сообщения в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период ноябрьских праздников.

Дополнительные составы будут курсировать в период с 30 октября по 5 ноября 2013 года как в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом, так и по другим наиболее востребованным маршрутам, сообщает пресс-служба РЖД.

В частности, из Москвы запустят дополнительные рейсы до Казани, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Ижевска, Кирова, Самары, Пензы, Белгорода, Тамбова и Оренбурга.

Кроме того, увеличат число поездов из северной столицы до Курска, Смоленска, Ижевска, Казани, Кисловодска, Уфы, Самары, Воронежа, Вологды и Архангельска.

Также будет организована перевозка пассажиров дополнительными поездами, курсирующими в местном сообщении: Кулунда – Новосибирск, Карасук – Черепаново, Новосибирск – Кулунда, Барнаул – Карасук, Барнаул – Рубцовск, Томск – Новокузнецк, Иркутск – Лена, Орск – Челябинск, Чита – Забайкальск, Чита – Приаргунск и другими маршрутами.

Напомним, что также в праздничные дни ноября РЖД пустит дополнительные международные поезда дальнего следования в Эстонию, Латвию и Финляндию.

Проездные билеты можно приобрести в билетных кассах ОАО "ФПК", на сайте ОАО "РЖД" и через транзакционные терминалы самообслуживания.