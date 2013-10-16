РЖД запустит более 100 дополнительных поездов в ноябрьские праздники

Фото:ИТАР-ТАСС
РЖД запустит 109 рейсов дополнительных поездов внутригосударственного сообщения в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период ноябрьских праздников.
Дополнительные составы будут курсировать в период с 30 октября по 5 ноября 2013 года как в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом, так и по другим наиболее востребованным маршрутам, сообщает пресс-служба РЖД.
В частности, из Москвы запустят дополнительные рейсы до Казани, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Ижевска, Кирова, Самары, Пензы, Белгорода, Тамбова и Оренбурга.
Кроме того, увеличат число поездов из северной столицы до Курска, Смоленска, Ижевска, Казани, Кисловодска, Уфы, Самары, Воронежа, Вологды и Архангельска.
Также будет организована перевозка пассажиров дополнительными поездами, курсирующими в местном сообщении: Кулунда – Новосибирск, Карасук – Черепаново, Новосибирск – Кулунда, Барнаул – Карасук, Барнаул – Рубцовск, Томск – Новокузнецк, Иркутск – Лена, Орск – Челябинск, Чита – Забайкальск, Чита – Приаргунск и другими маршрутами.
Напомним, что также в праздничные дни ноября РЖД пустит дополнительные международные поезда дальнего следования в Эстонию, Латвию и Финляндию.
Проездные билеты можно приобрести в билетных кассах ОАО "ФПК", на сайте ОАО "РЖД" и через транзакционные терминалы самообслуживания.
