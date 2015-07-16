Между Москвой и Нижним Новогородом пустят 16 дополнительных поездов "Ласточка"

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

На маршруте Москва-Нижний Новогород запустят 16 дополнительных скоростных поездов "Ласточка", сообщает пресс-служба ОАО "Российские железные дороги".

Речь идет о поезде №732, который будет отправляться из Москвы с 20 по 23 июля и с 27 по 30 июля в 11.00. По пути поезд совершит остановки во Владимире и Дзержинске и прибудет в Нижний Новгород в 14.48.

Поезд №731 будет отправляться из Нижнего Новгорода с 19 по 22 июля и с 26 по 29 июля, в 15.50 с теми же промежуточными остановками. Поезд прибудет в Москву в 19.40.

Напомним, 1 июня между Москвой и Нижним Новгородом уже начали курсировать "Стрижи", которые заменили ходившие ранее "Сапсаны". Стоимость проезда в них начинается от 900 рублей, а время в пути – менее 3 часов 55 минут.

В состав поезда включены вагоны 2-го класса "Эконом", 1-го класса "Бизнес", вагоны СВ, вагон-ресторан и вагон-кафе. Состав оборудован кондиционерами, экологически чистыми туалетами, мониторами для просмотра кино, индивидуальными наушниками и Wi-Fi. В вагоне СВ предусмотрено два спальных места, санузел с душем.

"Маршрут Москва-Нижний Новгород включен в систему "Динамическое ценообразование", которая предусматривает изменение стоимости на билет в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест.

Стоимость проезда в вагоне II класса составит от 900 рублей, в вагоне I класса – от 2 тысяч 850 рублей, в вагонах СВ – 6 тысяч рублей (стоимость за два места, включая сервисные услуги)", – отметили ранее в пресс-службе РЖД.