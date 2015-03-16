РЖД объявило конкурс на проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань

Фото: Михаил Сипко/M24.ru

ОАО "РЖД" объявило открытый конкурс на выбор проектировщика высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва – Казань". Строительство участка дороги "Москва – Казань – Екатеринбург" планируется завершить в 2016 году, сообщается на сайте компании.

Конкурс состоится 16 апреля 2015 года. Начальная (максимальная) цена договора на выполнение работ составляет около 20 миллиардов рублей без учета НДС.

Строительство участка планируется завершить в 2016 году.

Протяженность линии "Москва – Казань" составит 770 километров, дорога пройдет по территории 7 субъектов России. Проект предусматривает 15 остановок, в том числе в Москве, Владимире, Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Казани. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа, при этом от Нижнего Новгорода до Чебоксар можно будет доехать за час. Ежегодный пассажиропоток в первые годы эксплуатации линии оценивается в 10,5 миллионов человек.

"Развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта – это принципиально новый шаг в модернизации транспортной системы России, уже пройденный такими странами, как Япония, Франция, Испания, Германия, Италия, Китай и многие другие. Мы уверены, что в конкурсе примут участие как российские, так и зарубежные компании, имеющие опыт проектирования и организации строительства высокоскоростных магистралей", – отметил президент РЖД Владимир Якунин.

Ранее глава Дирекции скоростного сообщения Владимир Андреев сообщил журналистам, что по высокоскоростной магистрали Москва – Казань смогут курсировать "Сапсаны".

"На железной дороге предусмотрена возможность разгоняться до 400 километров в час. Это не значит, что поезда будут ходить с такой скоростью. Обычно скорость составляет 300-350 километров в час", – цитирует Андреева Агентство "Москва".