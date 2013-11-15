Купленное заранее место в купе будет стоить на 50% дешевле – РЖД

Фото: ИТАР-ТАСС

Билеты в купейные вагоны поездов, отправляющихся с 1 января по 24 апреля 2014 года, можно будет купить с 50-процентной скидкой. Чтобы заплатить только половину тарифа, в кассу нужно обратиться не позднее, чем за 31 сутки до даты поездки, сообщает пресс-служба РЖД.

Продавать проездные документы на поезда дальнего следования с 50-процентной скидкой начнут 18 ноября. В этот же день откроются продажи билетов в купе по еще одному специальной тарифу: "туда и обратно" можно будет съездить, сэкономив 10% от стоимости проездных документов.

Тариф действует на поезда, которые отправятся с 1 января по 7 мая и с 10 мая по 31 декабря 2014 года. Тарифы вводятся "Федеральной пассажирской компанией" (дочерней компанией ОАО "РЖД").

Напомним, на днях РЖД объявило о намерении отказаться от плацкартных вагонов. Сохранившиеся только в России плацкарты в ближайшие 10 лет должны будут уступить место более комфортному способу перевозки пассажиров. Компания собирается заменить вагоны такого типа на двухэтажные. Это предложение одобрили эксперты, однако ожидается, что цены на билеты вырастут.