РЖД нашли победителя лотереи на восемь миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Победитель "Лотереи железных дорог", выигравший более восьми миллионов рублей, нашелся не сразу. В течение двух месяцев счастливчик и не подозревал о выигрыше.

Было известно только то, что счастливый обладатель билета ехал из Ленинск-Кузнецкого в Уфу, а также последние шесть цифр номера билета. В результате выяснилось, что победительницей стала 59-летняя жительница города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.

"Я купила лотерейный билет у проводника, когда ездила летом с мужем и внучкой к моей маме через Уфу, но совершенно забыла о нем. Осенью я нашла дома тот самый железнодорожный билет с розовой наклейкой, подтверждающей мое участие в лотерее", - рассказала победительница лотереи пресс-службе РЖД.

Как призналась счастливая обладательница билета, она еще не решила куда потратит деньги, но скорее всего они пойдут на помощь детям. Напомним, что это уже 17 миллионер "Лотереи железных дорог", всего же победителей около 130 тысяч.