Ежечасные "Сапсаны" между Москвой и Петербургом запустят до конца года

Фото: m24.ru/Мартын Малкин

Интервал движения "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до одного часа, заявил глава РЖД Владимир Якунин. По его словам, это может произойти до конца 2015 года.

"Планируем до конца года, но мы поставили себе цель, чтобы ни железнодорожники, ни исполнительные органы госвласти не расслаблялись, запустить его в четвертом квартале", – цитирует Якунина ТАСС.

Глава РЖД добавил, что на пути движения "Сапсанов" построят специальные переезды, чтобы решить проблемы автомобильных пробок на трассах, пересекающих железнодорожные пути. При этом на строительство планируется привлечь частные инвестиции.

Изначально запуск ежечасного движения "Сапсанов" должен был состояться 1 августа, но эту дату пришлось перенести на два месяца. Главной причиной стало желание завершить неоконченные капремонт и строительство.

По планам, за сутки по этому направлению будет проходить 15 пар поездов "Сапсан" вместо нынешних семи.

Стоит отметить, что доля пассажиров "Сапсанов", курсирующих между двумя столицами неуклонно растет. За последние три года эта доля по направлению Москва – Санкт-Петербург увеличилась с 24 до 35 процентов.

Кроме того, с 15 января по 15 апреля этого года действовала система скидок на "Сапсаны". В расчете цены на билет учитывался день недели и время отправления, а не только класс обслуживания и наполненность состава. Так, при покупке билета за 45 суток можно было сэкономить до 60 процентов.