РЖД запускает дополнительные "Сапсаны" до Петербурга

ИТАР-ТАСС

РЖД с 24 августа по 1 сентября 2012 года назначает дополнительные рейсы скоростных поездов "Сапсан" по маршруту Москва - Санкт-Петербург – Москва, сообщает пресс-служба компании.

В частности, поезд № 163 Санкт-Петербург - Москва с 24 по 31 августа будет курсировать ежедневно по расписанию, отправляясь с Московского вокзала Санкт-Петербурга в 19:25 и прибывая на Ленинградский вокзал Москвы в 23:14.

Поезд № 154 Москва - Санкт-Петербург с 25 августа по 1 сентября 2012 года будет также курсировать ежедневно по расписанию, отправляясь из Москвы в 7:00 и прибывая в Санкт-Петербург в 10:55.

Сейчас поезд № 163 Санкт-Петербург – Москва курсирует по воскресеньям, а поезд № 154 Москва – Санкт-Петербург курсирует по понедельникам.

Напомним, поезда "Сапсан" ежедневно совершают по 7 рейсов на направлении Москва – Петербург. Время в пути составляет 3 часа 45 минут.