На майские праздники пустят дополнительные поезда дальнего следования

Фото: ТАСС/Александр Карелин

В период майских выходных будут работать 97 дополнительных поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба РЖД. Они совершат 249 рейсов по наиболее популярным направлениям.

Речь идет о маршрутах из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Мурманск, Ижевск, Архангельск, Пензу, Самару и другие города. Из северной столицы дополнительные поезда направят в Брянск, Ижевск, Череповец, Курск и Челябинск.

"Пик" перевозок ожидается 30 апреля и 8 мая. В обратном направлении больше всего пассажиров будет 4 и 11 мая.

РЖД предупреждает, что в случае роста числа пассажиров может увеличиться как количество дополнительных поездов, так и маршрутов.

Ранее сообщалось, что с 1 по 10 мая стоимость проезда во всех поездах "Сапсан" снизят на 30 процентов.

В свою очередь, с 3 по 12 мая 2015 года ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться железнодорожном транспортом на всей территории страны.

Оформить бесплатные проездные билеты в купейные вагоны и в вагоны с местами для сидения можно с 1 апреля. Распространяться льгота будет на все категории поездов: "Сапсан" и "Ласточку", а также на пригородные, скорые, фирменные и пассажирские поезда. Бесплатные билеты будут оформляться и на составы, следующие транзитом через иностранные государства.