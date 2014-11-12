"Сапсаны" до Санкт-Петербурга будут ходить каждый час

Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

В следующем году "Сапсаны" будут отправляться в Санкт-Петербург с часовым интервалом. Это увеличит пассажиропоток с трех до семи миллионов человек в год, сообщил на пассажирском форуме первый вице-президент РЖД Александр Мишарин, передает корреспондент M24.ru.

Он также отметил, что проект "Сапсан" в нынешнем виде уже исчерпал себя в плане пропускной способности. Пока скоростные поезда до Питера ходят семь раз в день. Причем есть два "Сапсана", которые отходят с интервалом два раза в час, но при этом в расписании есть и шестичасовой перерыв в движении.

По словам Мишарина, в будущем у них появятся туристические вагоны, билеты туда будут стоить на 30-40% меньше средней стоимости поездки.

Кроме того, планируется запустить "Ласточку" до Твери. Первый замглавы "ФПК" Владимир Каляпин в свою очередь добавил, что в Нижний Новгород будут ходить семь пар поездов Talgo в сутки.

Увеличится и число поездов в Белгород, Курск, Орел и Тулу - туда запустят дневные экспрессы. Они смогут развивать скорость до 125 км/ч. Однако Александр Мишарин уточнил, что все это требует госсубсидий.

"Пока мы не можем запустить много новых поездов, потому что требуется построить отдельные пассажирские пути", - подчеркнул он.

Помимо этого, Мишарин рассказал, что пока нет транспорта, который ходит со скоростью 300-400 км/ч, а расстояние от 150 до 1000 км пассажирам преодолевать некомфортно. По мнению вице-президента РЖД нужны высокоскоростные поезда. Полезной мерой может стать и создание своеобразного межрегионального метро. Тогда поезда между субъектами страны будут ходить с небольшими интервалами.

Напомним, что в ноябре и начале декабря между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные "Сапсаны". Назначение новых рейсов связано с повышенным спросом на данное направление в последние дни осени.

16, 23 и 30 ноября и 7 декабря 2014 года назначен поезд № 767 Санкт-Петербург – Москва. Он отправится из Санкт-Петербурга в 19.35 и прибудет в Москву в 23.35 того же дня.

17, 24 ноября, а также 1 и 8 декабря 2014 года назначен поезд № 768 Москва – Санкт-Петербург. Он отправится из Москвы в 07.15 и прибудет в Санкт-Петербург в 11.15 того же дня.

Кроме того, ранее президент РЖД Владимир Якунин сообщил, что российские железнодорожники могут заменить скоростные поезда "Сапсан" на испанские Talgo на направлении Москва - Нижний Новгород.

По его словам, нижегородские "Сапсаны" будут переведены на направление Москва - Санкт-Петербург.

В то же время глава РЖД не исключил, что испанские поезда, у которых ширина колесных пар меняется автоматически, смогут курсировать в Белгород и другие города России, но для этого необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру. В перспективе эти составы начнут ходить между Москвой, Минском и Берлином.

Напомним, с четвертого квартала 2014 года РЖД планировали запустить три Talgo из Москвы в Киев, что должно было сократить время в пути до шести часов с более чем восьми в настоящее время. Однако этому помешал политический кризис на Украине, и в результате РЖД отказались от своих планов.