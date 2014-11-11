Глава РЖД предлагает выделять в поездах тамбуры для курения

Фото: m24.ru

Глава РЖД Владимир Якунин предлагает выделять в поездах дальнего следования нескольких тамбуров для курения. Об этом он написал в своем блоге.

Якунин напомнил, что 1 июня вступил в силу антитабачный закон. Согласно ему, пассажирам поездов дальнего следования нельзя курить в тамбурах. Руководитель РЖД отметил, что этот запрет на железнодорожном транспорте недостаточно действенен, особенно если поезд идет несколько суток.

"Полагаю, что проблема может быть разрешена, например, выделением для курения нескольких специальных тамбуров, не в каждом вагоне, а одном-двух на состав", - написал Якунин.

Кроме того, борьба с нарушителями относится к компетенции правоохранительных органов, и штрафовать граждан за курение в неположенном месте могут только сотрудники правоохранительных органов. А сами пассажиры часто ищут различные выходы.

"Приходилось даже слышать про новую "услугу": у некоторых проводников за 100 рублей можно покурить в туалете", - отмечает глава РЖД.

Напомним, что закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" был принят в 2013 году. Согласно ему, больше нельзя курить на стадионах, в школах, домах культуры, поликлиниках, поездах, самолетах, гостиницах, магазинах, в лифтах, на детских площадках и АЗС.

Кроме того, с 1 июня 2014 года запрещено курение в поездах дальнего следования, на пассажирских платформах, в общежитиях и гостиницах, торговых помещениях, на рынках, а также в заведениях общепита.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете курения на остановках общественного транспорта, а также в подземных и наземных переходах. Эта инициатива не имеет смысла, поскольку в общественных местах курить уже запрещено, заявил в эфире радиостанции "Москва FM" руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

"Такого рода запрет уже действует, у нас сегодня запрещено курить в общественных местах, которыми в частности являются остановки и подземные переходы", - сказал он.

Исполнительный директор "Движения за права курильщиков" Андрей Лоскутов уверен, что запрет работать не будет. "Очень многие вещи решаются на культурном уровне, а депутаты считают, что это уровень права. Мы готовы перевоспитываться, но нужно же с нами работать", - считает он.

Эксперт добавил, что запрет на курение нарушается во многих барах: там можно внести депозит в размере 500 рублей, который в случае проверки уходит на уплату штрафа. Он уверен, что еще активнее закон начнут нарушать зимой.