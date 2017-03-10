Расписание поездов Москва – Санкт-Петербург изменится с 11 по 30 мая

Фото: m24.ru/Мартын Малкин
Расписание поездов Москва – Санкт-Петербург частично изменится с 11 по 30 мая, сообщает пресс-служба РЖД.
Расписание изменено из-за смены стрелочных переводов на станции Рябово.
Не будут курсировать поезда:
- №761 Санкт-Петербург – Москва ("Сапсан") – отправлением из Санкт-Петербурга 13, 14, 20, 21, 27, 28 мая;
- №763 Санкт-Петербург – Москва ("Сапсан"), следующий из Москвы 13, 14, 20, 21, 27, 28 мая;
- №758 Москва – Санкт-Петербург ("Сапсан"), отправляющийся из столицы 11, 12 мая, с 15 по 19 мая, с 22 по 26 мая, 29, 30 мая;
- №760 Москва – Санкт-Петербург ("Сапсан"), следующий из столицы 11,12 мая, с 15 по 19 мая, с 22 по 26 мая, 29, 30 мая;
- №762 Москва – Санкт-Петербург ("Сапсан") – отправлением из Москвы 13, 14, 20, 21, 27, 28 мая;
В частности, 22 и 23 апреля отменят поезда №№ 761, 762, 763 и 764. С 17 по 27 апреля не будут отправляться составы №№ 758 и 760.