Участок БКЛ между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" закрыли до 22 августа

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Ж/Д и вокзалы

10 марта 2017, 18:17

Расписание поездов Москва – Санкт-Петербург изменится с 11 по 30 мая

РЖД поезда Сапсаны ж/д и вокзалы

Фото: m24.ru/Мартын Малкин

Расписание поездов Москва – Санкт-Петербург частично изменится с 11 по 30 мая, сообщает пресс-служба РЖД.

Расписание изменено из-за смены стрелочных переводов на станции Рябово.

Не будут курсировать поезда:

  • №761 Санкт-Петербург – Москва ("Сапсан") – отправлением из Санкт-Петербурга 13, 14, 20, 21, 27, 28 мая;
  • №763 Санкт-Петербург – Москва ("Сапсан"), следующий из Москвы 13, 14, 20, 21, 27, 28 мая;
  • №758 Москва – Санкт-Петербург ("Сапсан"), отправляющийся из столицы 11, 12 мая, с 15 по 19 мая, с 22 по 26 мая, 29, 30 мая;
  • №760 Москва – Санкт-Петербург ("Сапсан"), следующий из столицы 11,12 мая, с 15 по 19 мая, с 22 по 26 мая, 29, 30 мая;
  • №762 Москва – Санкт-Петербург ("Сапсан") – отправлением из Москвы 13, 14, 20, 21, 27, 28 мая;

С 17 по 27 апреля 2017 года поезда "Сапсан" и "Невский экспресс" также будут ходить по новому графику. Частичное изменение расписания связано с модернизацией второго главного пути линии Санкт-Петербург – Москва на перегоне Ушаки – Рябово.

В частности, 22 и 23 апреля отменят поезда №№ 761, 762, 763 и 764. С 17 по 27 апреля не будут отправляться составы №№ 758 и 760.

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