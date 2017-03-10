Расписание поездов Москва – Санкт-Петербург изменится с 11 по 30 мая

Расписание поездов Москва – Санкт-Петербург частично изменится с 11 по 30 мая, сообщает пресс-служба РЖД.

Расписание изменено из-за смены стрелочных переводов на станции Рябово.

Не будут курсировать поезда:

С 17 по 27 апреля 2017 года поезда "Сапсан" и "Невский экспресс" также будут ходить по новому графику . Частичное изменение расписания связано с модернизацией второго главного пути линии Санкт-Петербург – Москва на перегоне Ушаки – Рябово.

В частности, 22 и 23 апреля отменят поезда №№ 761, 762, 763 и 764. С 17 по 27 апреля не будут отправляться составы №№ 758 и 760.

