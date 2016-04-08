Машинистов обучат общению с пассажирами для работы на МКЖД

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Машинистов и их помощников обучают для работы на Московской кольцевой железной дороге. При подготовке их научат общаться с пассажирами, в том числе с маломобильными гражданами, сообщает Агентство "Москва".

По словам исполняющего обязанности начальника Московской дирекции скоростного сообщения "РЖД" Евгения Тимофеева, работа на МКЖД является инновационной. До настоящего времени пригородное движение с интервалами в шесть минут никто не организовывал.

"Организация работы на Малом кольце предусматривает, что по билету, который будет приобретен на поезд "Ласточка", пассажир сможет проехать в метро, поэтому мы уделяем особое внимание работе с пассажирами, маломобильными группами граждан и, соответственно, правилам проезда в железнодорожном транспорте и метрополитене", – сказал он.

Машинисту поезда придется по минимуму общаться с пассажирами, поэтому акцент в обучении идет на внештатные ситуации. Например, это помощь маломобильным пассажирам, когда помощнику машиниста придется выходить и устанавливать рамки для посадки и высадки. Также локомотивные бригады обучаются порядку эвакуации пассажиров в случает ЧС.

Напомним, к концу лета машинисты и помощники машинистов закончат обучение для работы на Московской кольцевой железной дороге. В настоящее время уже завершена подготовка 100 сотрудников, еще 50 человек проходят обучение.

Всего учебные курсы должны пройти 320 сотрудников локомотивных бригад. Они проходят как теоретическую подготовку, так и практические занятия.

