Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля 2016, 20:27

Транспорт

В Твери остановили "Сапсан" Москва – Санкт-Петербург

Фото: m24.ru/Мартын Малкин

В Твери по техническим причинам был остановлен поезд поезд "Сапсан", следующий из Москвы в Санкт-Петербург.

Как сообщает пресс-служба РЖД, вынужденная остановка произошла в 16:45. Пассажиров, которых было 519 человек, пересадили в прибывший из Москвы резервный состав. В 18:50 они отправились в пункт назначения.

Задержка прибытия поезда в Санкт-Петербург может составить порядка двух часов.

Как уточнили в РЖД, пассажиры "Сапсана" имеют право получить компенсацию за опоздание по прибытию на станцию назначения. Сумма выплат зависит от времени опоздания поездов на станцию. В частности, за опоздание от 61 до 120 минут компенсация составит половину стоимости билета, свыше двух часов – полную стоимость.

Сайты по теме


РЖД Тверь Сапсаны чп ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика