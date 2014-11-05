Поезда в Новый Уренгой и Хабаровск задерживаются из-за ЧП на Урале

Фото: m24.ru

Из-за аварии на Свердловской железной дороге задерживаются поезда "Новый Уренгой-Москва" и "Москва-Хабаровск", сообщает пресс-служба РЖД.

Поезд №109 "Новый Уренгой-Москва" проследует измененным маршрутом через Кузино и задержится на 8 часов. Кроме того, поезд №44 "Москва - Хабаровск" будет возвращен из Сарги в Пермь и отправится по объездному маршруту Чусовская – Нижний Тагил – Екатеринбург с задержкой в пути около 13 часов.

Кроме того, пассажирский поезд №99 "Владивосток - Москва" направится в Пермь через станции Кузино, Кын и Калино, а затем продолжит движение по маршруту. В пресс-службе отметили, что все пассажиры будут обеспечены бесплатным питанием.

Напомним, в Свердловской области сошел с рельсов поезд "Москва-Владивосток". Инцидент произошел утром в среду, 5 ноября, на станции Сабик Первоуральского городского округа. С рельсов сошли локомотив и два багажных вагона пассажирского поезда № 99.

Как добавляет пресс-служба управления МЧС по Свердловской области, в результате аварии никто не пострадал. Вагоны сошли с рельсов из-за бокового столкновения с вагоном грузового поезда.

Движение по ветке в данный момент ограничено. Для расследования обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить по телефону 8-800-775-00-00 или на сайте РЖД.