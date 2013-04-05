На участке МЖД от Москвы до Одинцово построят новые платформы

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти предоставят ОАО "РЖД" участки для строительства новых высоких платформ на железнодорожной ветке Москва – Одинцово. Выделение земли накануне одобрила Градостроительно-земельная комиссия.

Новые платформы появятся на ветке в рамках проекта организации ускоренного движения электропоездов. Их оборудуют на станциях "Славянский бульвар", "Центр "Сколково" и "Одинцово", кроме того будут переустроены пути в районе существующей станции "Москва пассажирская – Смоленская", сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Запуск скоростных поездов на участке от Москвы до Одинцово должен улучшить транспортное обслуживание жителей области и строящегося инновационного центра "Сколково". При этом для жителей ближнего Подмосковья в районе метро "Славянский бульвар" и станции "Трехгорка" будут организованы транспортно-пересадочный узел и перехватывающая парковка. По мнению властей, это позволит пересадить часть людей на железнодорожный транспорт.

Кроме того, организация ускоренного движения станет одним из первых шагов для запуска скорых поездов на Минск и Берлин.