Расписание дневного "Сапсана" Москва – Петербург изменится

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

23 апреля изменится расписание дневного поезда "Сапсан" сообщением Москва – Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, изменения вызваны техническими причинами.

"По техническим причинам 23 апреля 2016 года внесено изменение в расписание движения поезда № 770 "Сапсан" сообщением Москва – Санкт-Петербург", – говорится в сообщении.

Как уточняется, состав отправится из Москвы в 15:20 вместо 16:10 и прибудет в Санкт-Петербург в 19:10. Поезд проследует без остановок.

Напомним с 28 мая между Москвой и Санкт-Петербургом запустят еще одну пару "Сапсанов". Добавление поездов связано с переводом графика движения на летний период.

Таким образом, между Москвой и Санкт-Петербургом будет ежедневно курсировать 12 пар высокоскоростных поездов "Сапсан", из них три пары поездов – сдвоенными составами (20 вагонов).