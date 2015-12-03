Третий дневной поезд Москва – Белгород пустили с Курского вокзала

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Из Москвы в Белгород пустили третий по счету дневной поезд, который будет ходить с Курского вокзала, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

"Сегодня с Курского вокзала в первый рейс торжественно отправлен дневной поезд № 5/6 Москва – Белгород. Поезд назначен в рамках программы "Дневной экспресс" и будет курсировать ежедневно. Он стал третьим поездом с дневным режимом пропуска на данном направлении", – говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров разработано зеркальное расписание: отправление из Белгорода и Москвы в 12:00, прибытие в пункт назначения в 19:45. В пути следования поезд будет делать остановки на станциях Курск, Поныри, Орел, Мценск и Тула-1.

Состав поезда включает до 14 вагонов, из них девять межобластных с сидячими местами, два купейных, в том числе с местами для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, один – СВ.

Ранее были запущены в эксплуатацию ежедневные дневные поезда № 1/2 и № 3/4 отправлением из Белгорода в 16:00 и 6:45 и прибытием в столицу – в 23:45 и 14:30 соответственно, а также отправлением из Москвы в 6:25 и 16:00 и прибытием в Белгород в 14.10 и в 23.45 соответственно.

В настоящее время дневные поезда связывают российскую столицу с Воронежем, Ярославлем, Брянском, Смоленском, Нижним Новгородом, Санкт-Петербургом и Белгородом. Такие поезда также курсируют между Санкт-Петербургом и Петрозаводском, Санкт-Петербургом и Псковом, Адлером и Краснодаром, Кисловодском и Ростовом, Омском и Петропавловском, Новосибирском.

Дневные поезда за 11 месяцев текущего года перевезли около 7,7 миллиона пассажиров. Всего в этом году дневными ожидается перевезти около 8,2 миллиона пассажиров.