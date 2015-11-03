Форма поиска по сайту

03 ноября 2015, 19:31

Транспорт

У Курского вокзала появилась управляющая компания

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Дирекция железнодорожных вокзалов назначила NAI Becar управляющей компанией Курского вокзала в Москве, об этом m24.ru сообщил представитель дирекции Константин Харламов. В рамках сотрудничества управляющая компания будет отвечать за координацию коммерческой деятельности на вокзале, обеспечив ОАО "РЖД" регулярный доход.

"Управляющая компания NAI Becar будет отвечать за управление и координацию коммерческой деятельности на вокзале и обязалась обеспечивать доходы для ОАО "РЖД" от этой деятельности в соответствии с установленными планами", – пояснил Харламов.

Он отметил, что решение о сотрудничестве принято в соответствии с действующим законодательством и установленными в РЖД правилами. В дирекции железнодорожных рассматривают возможность развития подобного сотрудничества и на других вокзалах.

"Цель такого сотрудничества – привлечь к взаимодействию компании, имеющие большой опыт управления имуществом ОАО "РЖД". Если эксперимент увенчается успехом, то компания готова рассмотреть возможность дальнейшего развития такого сотрудничества с подобными управляющими структурами и на других железнодорожных вокзалах", – заключил представитель РЖД.

